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Haberler Voleybol Halkbank 3-1 PGE Projekt (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank 3-1 PGE Projekt (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Halkbank, Polonya’nın güçlü ekibi PGE Projekt’i 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 20:01
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Halkbank 3-1 PGE Projekt (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Halkbank, Polonya'nın güçlü ekibi PGE Projekt'i 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çekya'dan Jan Krticka ve Letonya'dan Salvis Kurtiss hakem ikilisi yönetti. 94 dakika süren mücadelenin setleri 25-20, 22-25, 25-15 ve 25-18 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. 9-9'luk eşitliğin ardından Halkbank, etkili servisleriyle 4-0'lık bir seri yakalayarak skoru 13-9'a getirdi. Setin son bölümünde farkı kapatmaya çalışan PGE Projekt, skoru 20-18'e getirse de hata yapmayan Halkbank, ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sete hızlı başlayan konuk ekip, 1-4 öne geçti. Halkbank 5-5'te eşitliği sağlasa da, servis hatalarını artırarak setin ortasında 14-19 geri düştü. PGE Projekt, bu avantajı iyi değerlendirdi ve seti 25-22 alarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette 2-5 geriye düşmesine rağmen toparlanan Halkbank, etkili servislerle 6-5 öne geçti ve farkı açarak 13-7'ye getirdi. Savunmada da rakibine geçit vermeyen Halkbank, bu seti rahat bir şekilde 25-15 kazandı ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sete hızlı başlayan Halkbank, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. 6-2'lik üstünlükle başladığı seti 25-18 tamamlayan Başkent ekibi, maçı da 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) 23 sayı ile oynayan Halkbank'ın yıldız ismi Yoandy Leal oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

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