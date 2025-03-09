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Kadınlar Günü’ne özel turnuva
Erzincan Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvasına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve idari personeli katılım sağladı. Kadınların sporla iç içe olmasını teşvik eden bu anlamlı etkinlikte, dostluk, dayanışma ve ekip ruhu ön plandaydı. Yapılan açıklamada, Rektörlükten yapılan açıklamada, "Kadınların gücünü ve başarısını her alanda desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz" diyerek kadınlara destek verdi.
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