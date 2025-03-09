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Haberler Voleybol İstanbul’a aşığım

İstanbul’a aşığım

Brezılyalı smaçör Gabi Guimaraes, Türkiye ve Vakıfbank günlerine dair de konuştu. Büyük bir şehir olan İstanbul'un ardından Conegliano'ya giden Gabi Guimaraes bu değişikliği şöyle yorumladı: "Beklentim büyüktü. Doğayla iç içe şehirleri seven biriyim. İstanbul'a da aşığım. Büyük bir tarihi var. Bu kültürü de seviyorum. Bilirsiniz işte dağ, birçok güzel göl ve doğayla iç içe yerleşim yeri fikrini seviyorum ancak ikisi arasında bir tercihim yok. İstanbul'da da çok mutluydum, burada da mutluyum."

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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İstanbul’a aşığım
Brezılyalı smaçör Gabi Guimaraes, Türkiye ve Vakıfbank günlerine dair de konuştu. Büyük bir şehir olan İstanbul'un ardından Conegliano'ya giden Gabi Guimaraes bu değişikliği şöyle yorumladı: "Beklentim büyüktü. Doğayla iç içe şehirleri seven biriyim. İstanbul'a da aşığım. Büyük bir tarihi var. Bu kültürü de seviyorum. Bilirsiniz işte dağ, birçok güzel göl ve doğayla iç içe yerleşim yeri fikrini seviyorum ancak ikisi arasında bir tercihim yok. İstanbul'da da çok mutluydum, burada da mutluyum."
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