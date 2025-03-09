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Haberler Voleybol Derbi Aslan'ın

Derbi Aslan'ın

Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk dört yarışında önemli bir galibiyet elde etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Derbi Aslan'ın

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip üst üste 5'inci galibiyetini elde etti ve toplamda 18 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar ise üst üste 3'üncü, toplamda 16'ncı mağlubiyetini yaşadı. Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

YERİNİ SAĞLAMA ALDI

Sultanlar Ligi'hnre şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Daikin bu galibiyet ile ilk dört yarışındaki yerini sağlama aldı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı pasörü Britt Bongaerts, şöyle konuştu: "Öncelikle galibiyet için çok mutluyum. İlk dörtte bitirmek için her maçımız çok önemli. Bu galibiyetin önemini biliyorduk tüm takımı tebrik ediyorum. Buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza ve özellikle dünya kadınlar gününde bizleri burada dekekleyen tüm kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum."

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