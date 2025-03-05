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Haberler Voleybol VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 21:07 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 21:32
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VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maçın set sonuçları 21-25, 23-25 ve 27-29 şeklinde gerçekleşti.

Vakıbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk seti 21-25 kazanan Fenerbahçe, ikinci seti de 23-25'lik skorla alarak 2-0'lık avantaj yakaladı. Üçüncü set ise en yakın farkla 27-29 tamamlanarak Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın sonunda Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle rövanş öncesi tur için büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanş maçına büyük bir moral kaynağı oldu. Fenerbahçe, rövanşta da başarılı olarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

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