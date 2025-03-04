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Bugün sahne Eczacıbaşı’nın
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bugün Vero Volley Milano'ya konuk olacak. Saat 22.30'daki mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den yayınlanacak. Eczacı'nın başarılı orta oyuncusu Dana Rettke, "Milano'ya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Üst düzey bir maç olacak. Nihai hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum" dedi.
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