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Haberler Voleybol Bugün sahne Eczacıbaşı’nın

Bugün sahne Eczacıbaşı’nın

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bugün Vero Volley Milano'ya konuk olacak. Saat 22.30'daki mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den yayınlanacak. Eczacı'nın başarılı orta oyuncusu Dana Rettke, "Milano'ya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Üst düzey bir maç olacak. Nihai hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Bugün sahne Eczacıbaşı’nın
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bugün Vero Volley Milano'ya konuk olacak. Saat 22.30'daki mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den yayınlanacak. Eczacı'nın başarılı orta oyuncusu Dana Rettke, "Milano'ya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Üst düzey bir maç olacak. Nihai hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum" dedi.
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