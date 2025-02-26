Vakıfbank Zehra Güneş’in sözleşmesini uzattı!

VakıfBank, uzun yıllardır takımın başarısında önemli rol oynayan milli voleybolcu Zehra Güneş'in sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana VakıfBank forması giyen ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenen Zehra Güneş'in takım için büyük bir değer olduğu vurgulandı.

VakıfBank'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2011 yılından bu yana VakıfBank'ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan!"

26 yaşındaki Zehra Güneş, VakıfBank'la kazandığı sayısız ulusal ve uluslararası başarıyla dikkat çekiyor. Başarılı orta oyuncu, hem kulüp takımıyla hem de milli takımla sergilediği performansla voleybolseverlerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

İşte Vakıfbank'ın açıklaması...