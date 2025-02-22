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Ferhat Akbaş Japonya'da
Eczacıbaşı'ndan ayrılacağı iddia edilen Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'ın yeni takımı belli oldu. Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirildi. 38 yaşındaki antrenör, Japonya tarihinin ilk yabancı başantrenörü olarak tarihe geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Akbaş'ın yerine gelecek isim şimdiden belli. Buna göre; Eczacıbaşı Dynavit'te gelecek sezon takım İtalyan Giulio Bregoli'ye emanet edilecek.
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