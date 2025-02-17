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Haberler Voleybol Vakıf farkı!

Vakıf farkı!

Sarı-siyahlılar, Aydın BŞB'yi çok rahat geçti. VakıfBank, 21’inci hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediye’yi Van Ryk’ın 18 sayı kaydettiği maçta 25 23, 26-24 ve 25-14’lük setlerle 3-0’lık skorla devirdi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Vakıf farkı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde dün evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediye'yi çok rahat geçti VakıfBank. Taraftarının desteğiyle maça oldukça hızlı başlayan sarı-siyahlılar, bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak üst üste aldığı 5 sayıyla konuk ekip farkı eritse de Vakıf, rakibinin daha fazla yaklaştırmadı ve büyük heyecana sahne olan ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette üstün olan taraf Aydın'dı... Konuk ekip, bir ara farkı 16-21'e kadar taşıdı. Ancak VakıfBank toparlandı ve seti 26-24 kazandı.

SON SET RAHATLADI

Skoru 2-0'a getiren VakıfBank, rakibinin de böylece direncini kırdı. Üçüncü sette çok rahat bir oyun ortaya koyan Guidetti'nin öğrencileri, seti 25-14 gibi farklı bir skorla önde bitirdi. Maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılarda Kiera Van Ryk, 18 sayıyla en fazla skor katkısı yapan isim oldu. Derya Cebecioğlu ile Marina Markova da 7'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

VakıfBank, Aydın BŞB'yi yenerek bu sezonki 17'nci galibiyetine imza attı. Ayrıca sarı-siyahlılar, rakibini ligde oynadığı üst üste 14'üncü maçta da devirmeyi başardı. VakıfBank, bir sonraki hafta 23 Şubat'ta THY ile karşılaşacak.

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