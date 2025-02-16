VakıfBank çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekti

VakıfBank Spor Kulübü, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinlik düzenledi. KAÇUV'un mobil kafesi 'Umut Kafe' maç öncesinde salonun önüne kuruldu. Kulüp menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti ve tüm oyuncular, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü için farkındalık yaratmak amacıyla tezgâhın başına geçerek taraftara satış yaptı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe sarı siyahlı tüm oyuncular ile teknik heyet tam kadro katıldı.

VakıfBank Spor Kulübü ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkat çekmek için VakıfBank Spor Sarayı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir etkinliğe imza attı. Satışlardan elde edilen gelirlerin kanserli çocukların tedavisinde kullanıldığı 'Umut Kafe' isimli araç, maç öncesinde VakıfBank Spor Sarayı'nın önünde kuruldu. Etkinliğe destek olmak amacıyla tezgâhın başına geçen kulüp menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve sarı siyahlı tüm oyuncular, kanserli çocuklar için taraftarlara satış yaptı. Teknik ekip de etkinlikte yer aldı. Etkinlik sırasında Umut Kafe'de en az 200 TL değerinde ürün satın alan taraftarlara, Aydın BŞB ile oynanan karşılaşmanın maç biletleri hediye edildi.