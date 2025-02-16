Fenerbahçe rövanşı aldı

SMS Grup Efeler Ligi 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor'u konuk etti. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği Akkuş Belediyespor'dan rövanşı 3-0 yenerek aldı. Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-12, 25-22 sonuçlandı. Fenerbahçe'de son transfer ABD'li orta oyuncu Jeffrey Jendryk ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldı. Bu sonuçla ligdeki 20. maçında arka arkaya 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 39 yaptı. Akkuş Belediyespor ise ligdeki 21. maçında arka arkaya 9., toplamda 18. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. Ligde 3 maçı kalan Akkuş Belediyespor'un ligde kalması mucizelere bağlı.