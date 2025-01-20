Halkbank Lige döndü

CEV Şampiyonlar Liginde Saint Nazaire Atlantique takımını Fransa'da mağlup ederek üçüncü galibiyetine imza atan Halkbank, Efeler Ligi'nin 17. haftasında bugün Spor Toto ile karşılaşacak. TVF Z.B. Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14:30'da başlayacak.

Tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı ve çıkışını sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi erteleme maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 6'da Kristina Bakarandze, 8'de Arzu Karabulut, 90+2'de penaltıdan Ebru Topçu ve 90+5'de Catalina Usme'nin kaydetti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Alman Alexander Zverev çeyrek finale kaldı. 15. kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren Djokovic, İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşirken Zverev ise ABD'li Tommy Paul'un rakibi oldu.