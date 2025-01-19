Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşikta�� 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı 19 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya birinci, 6 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 9. sırada girdi.
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