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Haberler Voleybol Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:30
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Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşikta�� 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı 19 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

👉BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI CANLI İZLE👈

16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya birinci, 6 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 9. sırada girdi.

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