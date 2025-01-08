Olympiacos Piraeus 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü Finaller Turu'nun ilk maçında Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, rakibini setlerde 11-25, 24-26 ve 17-25'lik skorlarla geçti. İlk setteki etkili oyunuyla kontrolü eline alan Galatasaray, ikinci sette rakibinin direncine rağmen hata yapmayarak seti kazandı. Son sette ise oyun disiplinini elden bırakmayan temsilcimiz, sahadan galip ayrılmayı başardı.