Düello Fener'in

SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarının son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u konuk etti. Dördüncü set haricinde son derece çekişmeli geçen maçta 5 set sonunda gülen taraf Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-lacivertliler, Arkas Spor'a karşı mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Medicana ligin ilk yarısında 7. kez kazanırken, Arkas Spor ise toplamda 5. mağlubiyetini yaşadı.

DÖRDÜNCÜ SET BELİRLEDİ

Çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe Medicana, 25-22 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de heyecan sürdü, bu kez Arkas Spor 25-22'yi bularak skoru 1-1'e getirdi. 3. çeyrekte oyunda iki takım da birbirine yakındı. Arkas Spor 25-21'le geri döndü, 2-1'i buldu. 4. sette ise Fenerbahçe çok farklıydı, 25-14'le 2-2 yaptı. Beşinci ve son sette ise 15-11 kazanan sarı-lacivertli takım, 3-2'lik zaferi ilan etti.