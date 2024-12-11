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Haberler Voleybol Dünyaya örnek olmamız lazım

Dünyaya örnek olmamız lazım

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Spor Zirvesi'nde konuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Dünyaya örnek olmamız lazım

Başkan Üstündağ, "Artık olimpiyatlarda yarı final oynuyoruz. Voleybol ülkesinden daha çok spor ülkesi olmak önemli. Türk voleybolunu zirvede tutmalı ve dünyaya örnek model olmalıyız. Yapamama gibi bir endişe taşımadan çalışmaya devam etmeliyiz ve bunu sürdürülebilir şekilde devam etmeliyiz. "Son 10 yıla bakıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'nın ve dünyanın kulüpler şampiyonu Türkiye'den bir takım oluyor ya da ikinci en kötü final oynuyoruz. Avrupa'da ve dünyada en iyiler bizde ve dünyada söz sahibiyiz" yorumunda bulundu.

20 YILLIK BİR ÇALIŞMA

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari Menajeri Pelin Çelik, Turkuvaz Spor Zirvesi'nde detaylı açıklamalar yaptı. Voleyboldaki başarının 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Pelin Çelik, "Voleyboldaki başarı 20 yıllık bir çalışma ile geldi. Kahramanlarımız beklediğimiz madalyayı da getirmek için Paris Olimpiyatları'nın bittiği son günden itibaren çalışmaya başladılar. Çok uzun süren yenilmezlik serisi var. Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Dünya Kupası oyuncularımızın kulüpler bazında aldığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları CEV Kupası şampiyonlukları göz ardı edilebilir başarılar değil. 2028 olimpiyatları için hedeflerimiz büyük" görüşünü belirtti.

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