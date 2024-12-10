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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belirlendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 15:02
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde:

1. hafta (Çin-Pekin): Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. hafta (Türkiye-İstanbul): Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. hafta (Hollanda-Apeldoorn): Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

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