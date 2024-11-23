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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sarıyer maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sarıyer maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Sarıyer Belediyespor 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sarıyer maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

👉Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı CANLI İZLE👈

Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 9 maçta; 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak haftaya lider girdi. Sarıyer Belediyespor ise 9 maçta; 9 mağlubiyet yaşadı.

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