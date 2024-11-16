Zeren Spor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zeren Spor 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı 16 Ekim Pazar günü saat 13.00'te TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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