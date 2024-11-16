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Haberler Voleybol Zeren Spor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Zeren Spor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Zeren Spor ile Fenerbahçe Medicana 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 14:10
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Zeren Spor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zeren Spor 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı 16 Ekim Pazar günü saat 13.00'te TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

👉Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı CANLI İZLE👈

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