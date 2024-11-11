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Haberler Voleybol Zirve Kiera ve Anthi’nin

Zirve Kiera ve Anthi’nin

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sekizinci haftanın 'en'leri belli oldu... Bu hafta mücadelelerinde en fazla sayı üreten isimler; VakıfBank'tan Kiera Van Ryk ve Anthi Vasilantonaki oldu...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Zirve Kiera ve Anthi’nin

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sekizinci haftanın 'en'leri belli oldu... Bu hafta mücadelelerinde en fazla sayı üreten isimler; VakıfBank'tan Kiera Van Ryk ve Anthi Vasilantonaki oldu... Kiera, Vakıf- Bank'ın Aydın'ı 3-1 mağlup ettiği maçta tam 27 sayı üretti. THY'nin Galatasaray'ı 3-2 yendiği karşılaşmada da Anthi tam 27 sayı kaydetti. Keçiören Belediye Spor'dan Micaya White, haftayı 23 sayıyla kapattı. VakıfBank'tan Marina Markova 22 sayıyla, THY'den Tuğba Şenoğlu da 21 sayıyla oynadı. En çok blok yapan isim ise Kuzeyboru'dan 6 blokla Nasya Dimitrova oldu.

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