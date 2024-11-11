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Haberler Voleybol G.Saray’da düşüş sürüyor

G.Saray’da düşüş sürüyor

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Daikin, gerileme dönemine girdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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G.Saray’da düşüş sürüyor

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Daikin, gerileme dönemine girdi. İlk 5 maçında rakiplerine set bile vermeyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Medicana karşılaşmasında aldığı mağlubiyetin ardından kazanmayı unuttu. Dişi Aslanlar, sezona 3-0'lık Vakıf- Bank galibiyetiyle başlamış sonrasında ise; Aras Kargo, Zeren Spor, Sarıyer Belediye ve Bahçelievler Belediye'yi de aynı skorlarla geçmeyi başarmıştı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ YENİLGİ

Ancak altıncı haftada ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yla karşılaşan Galatasaray Daikin, başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen parkeden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 7'nci haftada ise evinde Aydın Büyükşehir Belediye karşısında şok bir mağlubiyet yaşadı ve tie-break'e giden maçı 3-2 kaybetti. Sarayın Sultanları, cumartesi günü oynanan maçta ise THY karşısında setlerde 2-1 öne geçmesine rağmen yine tie-break'te 3-2 kaybetti. Düşüşün sebepleri aranıyor.

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