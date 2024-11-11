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Haberler Voleybol Arkas Aslan'ı devirdi

Arkas Aslan'ı devirdi

Efeler Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray’a konuk olan Arkas, 24-26, 25-21, 23-25 ve 20-25’lik setlerle maçı 3-0 kazanarak puanını 11’e çıkardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Arkas Aslan'ı devirdi

Efeler Ligi'nin 7. haftası dev bir derbiye sahne oldu... Ligin iki iddialı takımı Galatasaray ile Arkas, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı. Baştan sona büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı kazanan taraf ise konuk ekip Arkas oldu. İzmir ekibi rakibini, 3-1 mağlup etti ve puanını 11'e çıkararak haftayı 6. sırada tamamladı. Galatasaray ise 14 puanda kaldı ve dördüncü sıraya geriledi. Aslan, bu sezondaki ikinci yenilgisini aldı.

HEYECAN BİR AN BİLE DİNMEDİ

Dev karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. 19-16'ya kadar Arkas üstün gelirken, bu anda Galatasaray öne geçti. Son anlarda heyecanın dorukta olduğu seti Arkas, 24-26 kazandı. İkinci sette ise Galatasaray etkili olan taraftı. Sarı-kırmızılılar bu seti 25-21 önde bitirerek setleri dengeledi. Üçüncü sette bir Galatasaray bir Arkas öne geçti. Heyecan fırtınası halindeki seti 23-25'le İzmir ekibi kazandı. Arkas, dördüncü seti de 20-25'le önde bitirdi ve maçı kazandı.

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