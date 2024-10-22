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Haberler Voleybol

SARIYER BLD GALATASARAY DAIKIN MAÇI CANLI İZLE | Sarıyer Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sarıyer Bld ile Galatasaray Daikin 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:50
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SARIYER BLD GALATASARAY DAIKIN MAÇI CANLI İZLE | Sarıyer Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarıyer Bld 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER BLD - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı 22 Ekim Salı günü saat 17.00'de TVF Voleybol TV Youtube kanalından yayınlanacak.

👉Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE👈

Galatasaray Daikin Vodafone Sultanlar Ligi'ne 3-0'lık Zeren Spor galibiyetiyle devam ederken, Sarıyer Belediye ise geçen hafta ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenildi.

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