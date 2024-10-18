  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol

Mehmet Akif Üstündağ 3. kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçildi!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu. Mehmet Akif Üstündağ 3. kez Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçildi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmet Akif Üstündağ 3. kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçildi!

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulda 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ ise 121 oy alarak 3. kez TVF Başkanı seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR SÖZLERİ

Mehmet Akif Üstündağ: Asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah madalyalar gelecek. Şahsıma oy veren herkese minnetimi, şükranımı sunuyorum. Türk voleybolu için hayırlısı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm devlet erkanına, tüm kulüplere teşekkürler.

Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar
Kayıp Kamyon
DİĞER
SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan MESS 51. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu!
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! 15:10
TVF'de 3. kez Üstündağ dönemi! TVF'de 3. kez Üstündağ dönemi! 14:50
F1'de heyecan ABD'de sürecek! F1'de heyecan ABD'de sürecek! 14:19
Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar 14:08
Al Ittihad - Al Qadisiya maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Qadisiya maçı ne zaman? 13:54
Damac - Al Taawon maçı ne zaman? Damac - Al Taawon maçı ne zaman? 13:48
Daha Eski
Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman? Al Raed - Al Wahda maçı ne zaman? 13:39
Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... 12:23
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! 12:09
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 11:49
Juventus - Lazio maçı ne zaman? Juventus - Lazio maçı ne zaman? 11:40
İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı! İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı! 11:40