Arkas Spor kupanın sahibi | Halkbank 0-3 Arkas Spor | MAÇ SONUCU

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor, kupanın sahibi oldu.

Efeler Ligi'nde geride kalan sezonda şampiyonluğa ulaşan ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in finalisti Arkas Spor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Arkas Spor, karşılaşmayı kazanarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Halkbank: 0 - Arkas Spor: 3 - Arkas Spor kupanın sahibi oldu

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Halkbank: Emre Tayaz, Micah Ma'a, Dick Kooy, Mert Matic, Sotola, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Sercan Bıdak)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Franck, Burakhan Tosun, Grozer (Abdülsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Ulaş Topbaşlı)

Setler: 24-26, 25-27, 21-25

Süre: 92 dakika (32, 33, 27)