Aras Kargo Spor Kulübü’nün hedefi Milli Takım’a sporcular yetiştirmek

Aras Kargo Spor Kulübü (ASK) Kadın Voleybol Takımı önemli bir başarıya imza atarak 1 yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı ve 2024- 2025 sezonunda İzmir'e voleybolun heyecanını taşımaya hazır. İzmir'in 13 yıllık lig hasretine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz diyen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, "Hedefimiz ülkemizi dünyada temsil edecek, Milli Takım'lar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak" dedi. Ayyarkın, "Spor kulübü olarak, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu adına Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 kız, 7 erkek sporcu öğrencinin eğitim hayatları boyunca spor ihtiyaçlarını karşılayacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz" diye ekledi.