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Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (2024 Paris Olimpiyat Oyunları)

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:30
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Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (2024 Paris Olimpiyat Oyunları)

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.

Sultanlar'ın tek hedefi rakibini mağlup ederek organizasyonu bronz madalya ile tamamlamak.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Türkiye 21-25 Brezilya

2. Set sonucu: Türkiye 25-27 Brezilya

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

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