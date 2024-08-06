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Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? | 2024 Paris Olimpiyatları

2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardında yarı final maçı için araştırmalar hız kazandı. Yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle eşleşecek olan Filenin Sultanları'nın yarı final maç takvimi merak ediliyor. Peki Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 12:30
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Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? | 2024 Paris Olimpiyatları

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde karşılaştığı Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. South Paris Arena'da oynanan karşılaşma kıran kırana geçerken Filenin Sultanları, yarı finalde talya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Peki Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü mücadele edecek.

ÇİN TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin aldı.

İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.

Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.

Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.

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