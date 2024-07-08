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Bronz Sultanlar

Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında Polonya’yı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, bronz madalya kazandı. Aleksia ile Selin Adalı ödül aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Bronz Sultanlar

Genç Sultanlar, İtalya'dan madalyayla döndü... 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, üçüncülük maçından zaferle ayrıldı. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Sırbistan'a mağlup olarak final şansını kaçıran ay-yıldızlılar, üçüncülük karşılaşmasında ise İtalya'ya mağlup olan Polonya ile karşılaştı. Maça etkili başlayan milliler, üstünlüğünü son sayıya kadar sürdürdü.

RÜYA TAKIMA GİRDİLER

İlk seti 25-16, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-17 galip bitiren genç sultanlar, şampiyonada üçüncü oldu ve bronz madalyayı kazandı. Ablalarının Milletler Ligi'ndeki rövanşını alan genç takımımızdan iki isim de rüya kadroya seçildi. Millilerde Aleksia Karutasu turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçildi. Selin Adalı ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu. Öte yandan rüya takımda yer alan Sırp smaçör Branka Tica'ya da ödülünü TVF Milli Takımlardan Sorumlu Bahar Mert takdim etti.

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