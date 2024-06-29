Haberler Voleybol Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Slovenya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve kadroları sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 12:01
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Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Slovenya ile Japonya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Japonya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Slovenya - Japonya MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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