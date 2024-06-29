Haberler Voleybol Polonya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Polonya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Polonya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve kadroları sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 12:00
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Polonya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Polonya ile Fransa kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Polonya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Fransa maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 18:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

POLONYA - FRANSA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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