Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | (Türkiye - İtalya | FIVB Milletler Ligi canlı yayın)

FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız ile İtalya kozlarını paylaşıyor. 12. maçına çıkan Filenin Efeleri galibiyet arıyor. Türkiye - İtalya mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - İtalya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 17:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar