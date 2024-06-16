Haberler Voleybol Türkiye 0-3 Brezilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi!

Türkiye 0-3 Brezilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi!

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta maçında Türkiye, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine 3-0 mağlup oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 0-3 Brezilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

G.Saray'dan yılın transfer bombası!
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza!
DİĞER
Süper Lig'in en iyi solak futbolcuları! Zirvede Hagi mi, Sergen mi, Alex mi var?
Cumhur bayramlaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...
Türkiye - Gürcistan maçına Arjantinli hakem
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları
Filenin Sultanları Çin'e mağlup!
Bayramın 2. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitiyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 HAZİRAN rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 13:34
Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi! 13:10
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! 13:03
Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum Hollandalı hakem Gözübüyük'ten millilere sunum 12:24
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 12:14
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 11:42
Daha Eski
Türkiye - Brezilya | CANLI Türkiye - Brezilya | CANLI 11:33
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları 11:24
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 11:03
Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme 10:48
Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 10:43
Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor 10:39