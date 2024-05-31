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Rakibimiz Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Rakibimiz Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'ndaki mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak. VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen Filenin Sultanlar, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti. Sırbistan engelini de aşıp 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları, yarın G.Kore ve Pazar günü de ABD maçıyla ABD etabını tamamlayacak.

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