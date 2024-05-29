Sultanlar final aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu olan Filenin Sultanları, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 4. Grup'ta ev sahibi ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında bugün saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Japonya ve İtalya mağlubiyetlerini unutturmak isteyen ay-yıldızlılar, Almanya karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kadınlar Milletler Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan takımlar Tayland'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak. Filenin Sultanları, organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve sıralamada 7. basamakta yer aldı. Almanya ise geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. VNL'de ABD'den sonra son hafta Hong Kong'da düzenlenecek.
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