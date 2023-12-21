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Kuralar çekildi

Filede AXA Sigorta Kupa Voley’de erkekler ve kadınlarda tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finaller belli oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Kuralar çekildi

Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final kuraları çekildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda (TVF) düzenlenen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı. Çeyrek finaller erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Finale yükselecek. Eşleşmeler şöyle: Kadınlar: F.Bahçe-Sarıyer Bld., THY-Kuzeyboru, Eczacıbaşı- Nilüfer Bld., V.Bank-Çukurova. Erkekler: Ziraat Bankkart-Spor Toto, Arkas-G.Saray, Halkbank-Alanya Bld., F.Bahçe-Akkuş Bld.

FİLEDE BAŞARI REÇETESİ

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Başarı reçetemiz; samimi olmak, şeffaf olmak, ilkeli olmak ve omurgalı süreç yönetmektir" dedi.

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