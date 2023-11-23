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Knack 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Knack'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 00:51
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Knack 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yendi.

Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setine iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 2 sayı (9-7) fark yakaladı. Ev sahibi ekip 10-10'da eşitliği sağlasa da Ziraat Bankkart, etkili servislerle setin ortalarında 3 sayı (12-15) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında daha az hata yapan Knack, 4 sayı (16-12) öne geçmeyi başardı. Kalan sayılarda hata yapmayan ev sahibi ekip, ikinci seti 25-19 önde tamamladı.

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta hata yapmazken, setin ortaları 13-13 eşitlikle geçildi. Üstünlüğün her iki takıma da geçtiği mücadelede son ana kadar çekişme yaşanırken, üçüncü set, daha az hata yapan Ziraat Bankkart'ın 26-24 üstünlüğüyle sona erdi.

Dördüncü sette hücumda etkili oynamaya devam eden Ziraat Bankkart, setin başlarında 4 sayılık (5-9) fark yakaladı. Setin ortalarında farkı eriten Knack, setin sonlarında da 20-20'de eşitliği yakaladı. 24-24'e kadar eşitlikle giden mücadelede, son 2 sayıyı iyi oynayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.

Ziraat Bankkart, bu skorla CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.

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