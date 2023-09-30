Türkiye - Sırbistan maçı CANLI anlatım

Filenin Efeleri, FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...
1. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 22
Sırbistan: 22
2. SET SONUCU
Türkiye: 20
Sırbistan: 25
Sırbistan: 25
3. SET (OYNANIYOR)
Türkiye: -
Sırbistan: -
Sırbistan: -
Skoru güncellemek için tıklayın!
GRUPTA İLK İKİ SIRAYI ALANA PARİS BİLETİ
30 Eylül - 8 Ekim arasında Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Ay-yıldızlılar B Grubu'nda; Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubu ilk 2 sıra içinde tamamlarsa Paris 2024'e kota alacak.