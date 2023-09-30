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Türkiye - Sırbistan maçı CANLI anlatım

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:08 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:58
Türkiye - Sırbistan maçı CANLI anlatım

Filenin Efeleri, FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

1. SET SONUCU

Türkiye: 25

Sırbistan: 22

2. SET SONUCU

Türkiye: 20

Sırbistan: 25

3. SET (OYNANIYOR)

Türkiye: -

Sırbistan: -

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GRUPTA İLK İKİ SIRAYI ALANA PARİS BİLETİ

30 Eylül - 8 Ekim arasında Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Ay-yıldızlılar B Grubu'nda; Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubu ilk 2 sıra içinde tamamlarsa Paris 2024'e kota alacak.

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Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024!
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