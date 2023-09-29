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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef Paris 2024 Olimpiyatları!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'la karşılaşacak. Başantrenör Alberto Giuliano, grupta ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 16:23
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef Paris 2024 Olimpiyatları!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantenörü Alberto Giuliani, Japonya'da gerçekleştirilecek B Grubu maçları öncesi Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlk maçta Sırbistan'la karşılaşacaklarını hatırlatan Giuliani, şunları kaydetti:

"Hepimiz adına uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan milli takım maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Karşılaşmayı oynayacağımız salonda antrenmanımızı yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 100 hazır durumdayız. İlk maçımızda yarın Sırbistan ile karşılaşacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz."

Filenin Efeleri, yarın sabah TSİ 07.00'de FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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