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TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Brezilya 22 Eylül Cuma günü saat 10:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 16:57
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