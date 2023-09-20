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Filenin Sultanları grupta kaçıncı? TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL PUAN DURUMU PARİS OLİMPİYATLARI

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım kapsamında oynadığı maçlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor ve Fransa yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Peki, Filenin Sultanları yer aldığı B Grubu'nda kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 10:30
Filenin Sultanları grupta kaçıncı? TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL PUAN DURUMU PARİS OLİMPİYATLARI

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI B GRUBU PUAN DURUMU - Filenin Sultanları son olarak Arjantin'i devirip 4'te 4 yaparak yoluna tam gaz devam ediyor. Peki, grupta son durum nedir? Millilerimiz kaçıncı sırada? İşte yanıtı ve daha fazlası...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1) TÜRKİYE - 12 Puan (4 maç)

2) Japonya - 9 Puan (3 maç)

3) Brezilya - 9 Puan (3 maç)

4) Belçika - 3 Puan (3 maç)

5) Arjantin - 3 Puan (4 maç)

6) Porto Riko - 3 Puan (2 maç)

7) Bulgaristan - 1 Puan (3 maç)

8) Peru - 0 Puan (3 maç)

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇ PROGRAMIMIZ

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR

KADROMUZ

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç

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