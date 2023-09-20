Filenin Sultanları grupta kaçıncı? TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL PUAN DURUMU PARİS OLİMPİYATLARI

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI B GRUBU PUAN DURUMU - Filenin Sultanları son olarak Arjantin'i devirip 4'te 4 yaparak yoluna tam gaz devam ediyor. Peki, grupta son durum nedir? Millilerimiz kaçıncı sırada? İşte yanıtı ve daha fazlası...
FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) TÜRKİYE - 12 Puan (4 maç)
2) Japonya - 9 Puan (3 maç)
3) Brezilya - 9 Puan (3 maç)
4) Belçika - 3 Puan (3 maç)
5) Arjantin - 3 Puan (4 maç)
6) Porto Riko - 3 Puan (2 maç)
7) Bulgaristan - 1 Puan (3 maç)
8) Peru - 0 Puan (3 maç)
MAÇ PROGRAMIMIZ
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR
KADROMUZ
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç