TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Türkiye Peru maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele eden ve gruptaki ilk iki maçında Porto Riko ile Bulgaristan'ı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Peru maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TÜRKİYE - PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyat elemeleri 19 Eylül 2024 Salı günü oynanacak. TSİ 07.00'de başlayacak mücadele Japonya'da oynanacak.

TÜRKİYE - PERU MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Peru voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

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