Şampiyon sahnede

Kısa süre önce voleybolda Avrupa şampiyonluğuna uzanarak tarih yazan Filenin Sultanları'nın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri macerası bugün başlıyor. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Porto Riko ile oynayacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak karşılaşma, 07.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlana gelecek.

FİRESİZ GEÇMEK İSTİYOR

Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de mücadele edecek. Grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler Paris Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanacak. Ay-yıldızlılarda hedef grubu fire vermeden bitirmek.