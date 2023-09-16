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Şampiyon sahnede

Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları elemeleri ilk maçında saat 07.00'de Porto Riko ile karşılaşacak. Avrupa şampiyonu unvanıyla gelen ay-yıldızlılarda tek hedef zafer...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Şampiyon sahnede

Kısa süre önce voleybolda Avrupa şampiyonluğuna uzanarak tarih yazan Filenin Sultanları'nın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri macerası bugün başlıyor. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Porto Riko ile oynayacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak karşılaşma, 07.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlana gelecek.

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Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de mücadele edecek. Grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler Paris Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanacak. Ay-yıldızlılarda hedef grubu fire vermeden bitirmek.

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