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Küba'da kadro dışı kaldı Türkiye'de zirveye çıktı! İşte Melissa Vargas'ın hikayesi

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın elde ettiği VNL ve Avrupa şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Melissa Vargas'ın hayatı 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası değişti. İşte Vargas'ın hikayesi...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 12:14
Küba'da kadro dışı kaldı Türkiye'de zirveye çıktı! İşte Melissa Vargas'ın hikayesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile zirveye çıkan, Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda tarih yazan isimlerin başında gelen Melissa Vargas'ın ay-yıldızlı forma ile dünyaya meydan okuması dikkatleri üzerine çekti. Küba asıllı voleybol yıldızının hayatında; ülkesinde istenmemek, İsviçre'ye sığınmacı olarak gitmek ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi radikal kararlar bulunuyor.

Küba'nın gelecek vaat eden en önemli yıldızı olarak gösterilen ve ülkesinin genç milli takımlarında forma giyen Vargas, 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası, yeterli tedavi imkanı olmadığını ileri sürdüğü ülkesinde dışlandı. 16 Ekim 1999 doğumlu olan Melissa Vargas, spor yaşamını sürdürmek için Küba'nın dışına ilk olarak 16 yaşında çıktı. Çekya'ya giden ve Agel Prostejov takımının formasını giyen Vargas, yaşadığı sakatlık sonrası ülkesine dönerek tedaviye başladı. Vargas, Küba'nın sunduğu sporcu sağlığı hizmetinden memnun kalmadı. Genç oyuncu bunu dile getirince ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edildi ve 4 yıl men cezası aldı.

Vargas çareyi sığınmacı olarak İsviçre'ye gitmekte buldu ve 17 yaşında 2016'da Volero Zürih'e transfer oldu. Burada da başarılı olan Vargas'ın hayatı ise Türkiye sınırlarına girmekle değişti.

FENERBAHÇE KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Vargas'a, 2018'de Fenerbahçe kapıları açıldı. Kulüp başkanı Ali Koç ile voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt'ın yoğun çabasıyla Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vargas, Türkiye'ye bu vesileyle giriş yaptı.

Vargas'ın Türkiye'ye gelmesinde büyük rol oynayan yönetici Simla Türker Bayazıt, bu transfer için "Fenerbahçe'nin Türk voleyboluna armağanıdır" demişti. Dediği gibi de oldu. Sadece voleybola ilgi duyanlar değil tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Vargas'ın milli takımla başarıya giden yolculuğu ise 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı vatandaşlık kartı ile başladı. Melissa Vargas, henüz 19 yaşında Fenerbahçe'de gösterdiği performansla bir anda tüm Avrupa'nın dikkatini üzerinde topladı. Vargas'ı özellikle o zaman Fenerbahçe'deki antrenörü olan Zoran Terzic, Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştırdığı için ülkesine kazandırmak istedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vargas'ın potansiyelini gördüğü için oyuncuya ay-yıldızlı formayı giydirmek için çaba gösterdi. Sırbistan'la anlaşmak üzere olan Küba asıllı oyuncu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve kendisinin büyük katkısıyla Melissa Vargas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 10 Nisan 2021'de aldığı kimlik hakkının süresi 2 yılı tamamlayınca tarih üstüne tarih yazan milli takım hikayesine başlamış oldu.

MİLLİ TAKIMLA ZİRVEYE ÇIKTI

Melissa Vargas, statü gereği vatandaşlığından sonra 2 yıl milli takımda forma giyemedi. Sürenin dolmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılında ay-yıldızlı formaya kavuşan Melissa Vargas, ilk önce FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye'yi zafere taşıyan isimlerden oldu. Vargas, Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdiği performansla "En Değerli Oyuncu" (MVP) olarak "Filenin Sultanları"nı ilk kez şampiyonluğa taşıdı.

'VARGAS HAVA YOLLARI' 3 METRE 26 SANTİMETREYE YÜKSELİYOR

Yaptığı smaçlarla 3 metre 26 santimetreye kadar yükselen Vargas, Türk halkı tarafından "Vargas Hava Yolları" yakıştırmasını aldı.

FORMA NUMARASI MALATYA'NIN PLAKA NUMARASI

Vargas'ın 44 numaralı formayı giymesinin nedeni ise Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Malatyalı olması. Vargas'ın Malatya'nın plaka numarası 44'ü giydiğine dikkat çeken Üstündağ, "Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve 'Ben de Malatyalıyım' diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu" açıklamasında bulunmuştu.

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