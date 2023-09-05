Avrupa'nın zirvesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'a tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşmanın hemen ardından takım kaptanı Eda Erdem ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede tüm takımı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

İŞTE CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN İLE KAPTAN EDA ARASINDAKİ O GÖRÜŞME:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tebrik ediyorum.

Kaptan Eda: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maçın başından sonuna izledik.

Kaptan Eda: Nefes kesen bir maç oldu değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok çok çekişmeli bir maç oldu. 5. set çok daha çekişmeliydi. Tüm bunlara rağmen şampiyonluğu yakalamış olmanız ülkemiz için bir iftihar vesilesi oldu. Daha nice şampiyonluklara inşallah.

Kaptan Eda: Amin. İnşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oradaki arkadaşlara, ailece tebriklerimizi iletirseniz çok memnun olurum.

Kaptan Eda: Tabii iletirim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha sonra Ankara veya İstanbul'da inşallah bir araya geliriz.

Kaptan Eda: Tamam. Anlaştık. Çok teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağ olun. Tebrik ederim, kutluyorum.

Kaptan Eda: Çok teşekkürler. Takıma ileteceğim. Aradığınız için çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.