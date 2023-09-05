11 gün sonra başlıyor!

Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı setlerde 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları, artık gözünü Japonya'da yapılacak olimpiyat elemelerine çevirdi. 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarda milliler; grupta Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
MAÇ PROGRAMI
16 Eylül - 07.00: Türkiye-Porto Riko
17 Eylül - 07.00: Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül - 07.00: Türkiye-Peru
20 Eylül - 07.00: Türkiye-Arjantin
22 Eylül - 10.00: Türkiye-Brezilya
23 Eylül - 13.30: Türkiye-Japonya
24 Eylül - 10.00: Türkiye-Belçika