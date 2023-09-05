11 gün sonra başlıyor!

Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı setlerde 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları, artık gözünü Japonya'da yapılacak olimpiyat elemelerine çevirdi. 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarda milliler; grupta Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

MAÇ PROGRAMI

16 Eylül - 07.00: Türkiye-Porto Riko

17 Eylül - 07.00: Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül - 07.00: Türkiye-Peru

20 Eylül - 07.00: Türkiye-Arjantin

22 Eylül - 10.00: Türkiye-Brezilya

23 Eylül - 13.30: Türkiye-Japonya

24 Eylül - 10.00: Türkiye-Belçika