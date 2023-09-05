Haberler Voleybol 11 gün sonra başlıyor!

11 gün sonra başlıyor!

Gözünü olimpiyat elemelerine çeviren Milliler, ilk maçına 16 Eylül’de Porto Riko karşısında çıkacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
11 gün sonra başlıyor!

Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı setlerde 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları, artık gözünü Japonya'da yapılacak olimpiyat elemelerine çevirdi. 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarda milliler; grupta Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

MAÇ PROGRAMI

16 Eylül - 07.00: Türkiye-Porto Riko

17 Eylül - 07.00: Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül - 07.00: Türkiye-Peru

20 Eylül - 07.00: Türkiye-Arjantin

22 Eylül - 10.00: Türkiye-Brezilya

23 Eylül - 13.30: Türkiye-Japonya

24 Eylül - 10.00: Türkiye-Belçika

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün gerçekleri ortaya çıktı! 200 bin mesaj atıldı! Ndombele ve Davinson Sanchez sonrası...
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi!
Filenin Efeleri Portekiz'e kaybetti!
5 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EYLÜL | Yağmur altında romantik bir gün... Bugün sizi ne bekliyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30
Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! 23:30
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 23:30
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 23:30
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 23:30
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 23:30