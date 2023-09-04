THY'den Filenin Sultanları'na CEV Avrupa Şampiyonluğu hediyesi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak turnuvayı 1. likle bitirdi. Bu başarının ardından ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını duyurdu.

Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz." ifadelerine yer verdi.