Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

ORLDOFVOLLEY: MUHTEŞEM BİR GALİBİYET

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu.