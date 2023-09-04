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Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Dünya basın Filenin Sultanları'nın galibiyetini böyle gördü. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:48
Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

Dünya basını Filenin Sultanları'nın galibetini manşetlerine taşıdı.

İŞTE KUPA KALDIRMA GÖRÜNTÜLERİ

Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

IVOLLEYMAGAZİNE: TÜRKİYE İLK KEZ

Türkiye ilk kez Avrupa şampiyonu oldu, karşı konulamaz Melissa Vargas'ın 41 sayısıyla Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi. Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor

Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

GLOBO: TÜRKİYE MÜKEMMEL SEZONA DEVAM EDİYOR

Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor.

Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

ORLDOFVOLLEY: MUHTEŞEM BİR GALİBİYET

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu.

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