Dünya A Milli Kadın Voleybol Takımımızı konuştu! İşte dış basın manşetleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Dünya basını Filenin Sultanları'nın galibetini manşetlerine taşıdı.
IVOLLEYMAGAZİNE: TÜRKİYE İLK KEZ
Türkiye ilk kez Avrupa şampiyonu oldu, karşı konulamaz Melissa Vargas'ın 41 sayısıyla Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi. Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor