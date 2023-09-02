Finalin Sultanları

A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor... Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grubunu yenilgisiz geçen, Polonya ve Belçika'yı saf dışı bırakan Filenin Sultanları, bu kez İtalya karşısında tarihi bir sonuç aldı. Yarı final mücadelesinde rakibi karşısında müthiş geri dönüşle 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Önce 1-0 sonra 2-1 geri düşen Filenin Sultanları; Vargas, Ebrar, Zehra ve diğer yıldızlarıyla pes etmedi. Maçı 2-2'ye getiren 'Muhteşem Kadınlar' tie-break setinde ise şov yaptı. Elif Şahin'in etkili servisleriyle rakibini sahadan sildi. Seti 15-6, maçı da 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı. 2003 ve 2019'un ardından tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Filenin Sultanları, yarın 21.30'da Hollanda'yı 3-1 yenen Sırbistan ile Brüksel'de altın madalya için sahne alacak.