Türkiye - İtalya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.
Filenin Sultanları rakibini mağlup edip, finale yükselerek yeni bir tarih daha yazmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.