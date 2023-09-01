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Türkiye - İtalya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları finale yükselmek için İtalya engelini geçmek istiyor. Türkiye - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 19:40
Türkiye - İtalya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.

Filenin Sultanları rakibini mağlup edip, finale yükselerek yeni bir tarih daha yazmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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